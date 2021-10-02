شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وتوسعة طريق الأمير سلطان السديري بسكاكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة الجوف أعمال مشروع تأهيل وتوسعة طريق الأمير سلطان السديري بمدينة سكاكا، الذي يسهم في انسياب الحركة وفك الاختناقات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن المشروع يأتي ضمن حزمة من مشروعات الطرق المنفذة والجاري تنفيذها في المنطقة، مبينا أن مشروع الأمير سلطان السديري يساهم في انسيابية تدفق المركبات وسرعة تنقلها وسط المدينة، وتسهيل الحركة وفك الاختناقات المرورية والتخفيف على الطرق المحورية، مشيرا إلى أن أعمال توسعة وتأهيل طريق الأمير سلطان تضمنت الأرصفة والإنارة والتشجير والسفلتة.