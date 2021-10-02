شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بحرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 322 شخصا خلال المدة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 160 مستفيدا، وعيادة الباطنية 65 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 52 مريضا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 22 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 15 فردا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين. وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 322 شخصا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 88 مريضا.

ومن ناحية أخرى، بدعم سخي من المركز واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 23.900 مستفيد، خلال المدة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م.

وجرى فرز 5.806 أطفال، وتقديم العلاج لـ 272 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 554 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 417 طفلا، لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 3.043 مستفيدة من الأمهات الحوامل المرضعات، و تقديم الخدمات العلاجية لـ 559 امرأة، فيما حصلت 1.444 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل «IMCI»، واستفادت 10.323 مراجعة من أنشطة التوعية، و1.482 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك امتدادا لدور المملكة الإنساني ممثلا بالمركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات في اليمن وفقا لما يمررن به.