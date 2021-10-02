شكرا لقرائتكم خبر عن جهود توثيق النقوش بحلقة عمل بين دارة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقيمت أمس الأول حلقة عمل بعنوان «جهود المهتمين في توثيق النقوش في المملكة العربية السعودية »، بالتعاون بين دارة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث، وذلك بحضور أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف د. فهد السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث د. جاسر الحربش.

وجرى في الحلقة، التي ضمت العديد من المختصين والخبراء والأكاديميين مناقشة تلك الجهود، التي توجهت لتوثيق جانب مهم من المصادر التاريخية والتراثية في الوطن، والحاجة إلى استكمالها وفق أحدث ما توصلت إليه المعايير الحديثة في توثيق النقوش الصخرية، وعلى أعلى المواصفات التكنولوجية، بما يخدم تطلعات النخب العلمية والثقافية في استقصاء جوانب جديدة عن حياة الشعوب والأجيال التي تتالت على العيش في أرض المملكة، وذلك تماشيًا مع مذكرة التعاون الموقعة بين الدارة والهيئة مؤخرًا، تمهيدًا لإطلاق مشروع مشترك لتوثيق النقوش الصخرية في مناطق المملكة كافة، وتأهيل الفرق القادرة على تنفيذ المشروع بالمهنية اللازمة، التي تلبي طموح الطرفين.