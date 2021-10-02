شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الرعاية الصحية بـ20 مستشفى ومركزا بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، المرحلة الأولى لنموذج الرعاية الصحية بـ20 مرفقا صحيا بينها 4 مستشفيات و16 مركزا صحيا، وذلك من خلال 6 مسارات علاجية هي «السمنة، والسكري، والسكتات الدماغية، والحمل منخفض الخطورة»، بالإضافة للرعاية التلطيفية لمرضى الأورام، وذلك استكمالا لمراحل تجريبية سابقة عملت صحة جازان على إنجازها.

ويستهدف مشروع نموذج الرعاية الصحية الوطني إلى تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين من الخدمة في المملكة، بما يكفل أعلى مستويات الجودة والكفاءة للمستفيد، وتحقيق مفهوم الوقاية وتوفير البيئة المهنية الأمثل للممارس الصحي.

ويأتي هذا النموذج تماشيا مع خطط برنامج التحول الوطني التي تسعى إلى تحقيقها صحة جازان ممثلة في إدارة التخطيط والتحول الصحي، باعتباره أحد أهداف رؤية 2030.