شكرا لقرائتكم خبر عن 197 زيارة تفتيشية لـ«صحة الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة محافظة الأحساء أكثر من 197 زيارة، شملت الأماكن العامة والمراكز التجارية وغيرها، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ورصدت الزيارات التي شملت 79 مجمعا طبيا، و88 صيدلية، و30 مستشفى، 4 مخالفات، كما تضمنت الجولات، التوعية بأهمية التباعد الجسدي، ووجود نقاط الفرز عند منطقة الدخول والمحاسبة وأخذ قياسات الحرارة ولبس الكمامة والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق 65 سنة، أو الذين يعانون الأمراض المزمنة.