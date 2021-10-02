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197 زيارة تفتيشية لـ«صحة الأحساء»

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الدمام - شريف احمد - نفذت صحة محافظة الأحساء أكثر من 197 زيارة، شملت الأماكن العامة والمراكز التجارية وغيرها، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد-19».

ورصدت الزيارات التي شملت 79 مجمعا طبيا، و88 صيدلية، و30 مستشفى، 4 مخالفات، كما تضمنت الجولات، التوعية بأهمية التباعد الجسدي، ووجود نقاط الفرز عند منطقة الدخول والمحاسبة وأخذ قياسات الحرارة ولبس الكمامة والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق 65 سنة، أو الذين يعانون الأمراض المزمنة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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