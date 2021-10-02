شكرا لقرائتكم خبر عن 45 حالة كورونا جديدة.. و«الصحة» تدعو لاستكمال الجرعتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 45 حالة مؤكدة وتعافي 48 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 210 حالات. وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547179 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 536226 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 3 حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8719 حالة «رحمهم الله جميعاً».

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».