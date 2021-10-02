شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا نقدرك» تحتفي بمعلمي جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير عام التعليم بجدة د. سعد المسعودي، الفعاليات التي تنظمها جمعية المبادرات المتميزة، احتفاءً باليوم العالمي للمعلم تحت شعار «كلنا نقدرك».

وأكد المسعودي أهمية الشراكات المجتمعية الإيجابية والتي تهدف لتحفيز ودعم صناع المستقبل ومربي الأجيال في أداء مهنتهم الجليلة تقديرا لجهودهم، وعقب التدشين شارك في الكتابة على جدارية «كلنا نقدرك».

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أسامة الخريجي، أن الجمعية حرصت على المساهمة في الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ومشاركة المجتمع كافة في ذلك، مشيرا إلى أن الفعاليات حتى الخامس من أكتوبر القادم، وذلك من منطلق التقدير لصناع أجيال المستقبل وسواعد الغد. لافتا إلى إبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم خصومات للمعلمين والمعلمات في عدد من المتاجر الشهيرة إضافة لتنظيم عدد من الفعاليات المتمثلة في المسابقات اليومية وتقديم ٢٠٠٠ هدية للمعلمات وتنظيم رحلة بالدراجات تجوب محافظة جدة وتحمل شعار «كلنا نقدرك» وارتداء المشاركين في تنظيم الفعاليات لقبّعات تحمل عبارات التقدير والثناء للمعلمين والمعلمات.