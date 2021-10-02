شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أركان توعوية ضمن «أسنانك قوتك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت مبادرة «أسنانك قوتك»، التي أطلقتها إدارة خدمات طب الأسنان بتجمع الشرقية الصحي، أمس الأول، في نادي القادسية السعودي، بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، توعية فئة الشباب المهتمين بالرياضة بأهمية صحة الأسنان، وتقليل فرص إصابتهم بخطر التسوس، وكذلك غرس العادات السليمة الخاصة بصحة الأسنان.

وأوضح تجمع الشرقية أن المبادرة شملت 8 أركان توعوية، وهي ركن مشاكل الفم التي يتعرض لها ممارسو الرياضة، وركن الإصابات وطرق حماية الأسنان أثناء الرياضة، وركن أنواع المكملات الغذائية التي لها أثر على صحة الفم والأسنان، وركن العادات السليمة والسيئة وأثرها على الإنسان وبرنامج التدخين، وركن الاستشارة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمشاكل الأسنان، وركن للاستبيان.

جاء ذلك بحضور مدير نادي القادسية أحمد غدران، ومدير خدمات أمراض وجراحة الأسنان بالتجمع الصحي د. ضياء النغيمش.