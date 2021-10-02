شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 52 سيارة تالفة بشوارع الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الخبر 52 سيارة تالفة خلال أسبوع ضمن الأعمال المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري وذلك تعزيزا لجودة الحياة في المحافظة. كما أزالت البلدية 8755 حاجزا خرسانيا من مواقع متفرقة.

وكانت البلدية قد دشنت مجمع النوافير التفاعلية بالكورنيش الشمالي بمساحة 400 م2 وتضم 53 نافورة بارتفاعات متفاوتة ما بين 2م إلى 12م متضمنة نظام صوتي للموسيقى إضافة إلى الإضاءة المتعددة، وذلك ضمن مساعي البلدية لإضافة لمسات جمالية لتبقى الخبر مدينة عصرية وحيوية.

وأكملت البلدية صيانة وإعادة دهان الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق بطول يتجاوز 265.000 متر ضمن الأعمال المستمرة في تحسين المشهد الحضري. كما رفعت أكثر من 5062 م3 من الأنقاض خلال أسبوع من مواقع متفرقة ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري.