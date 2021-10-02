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نظمت الغرفة التجارية بالمخواة أمس الجمعة (الأول من أكتوبر) وبمناسبة اليوم العالمي للقهوة، مهرجاناً لصناعة القهوة في جبل شدا الأسفل بحضور وكيل محافظة المخواة غالب الغامدي وأمين الغرفة التجارية حسين العمري.
وتفصيلاً، يأتي ذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وإيماناً منها بفكرة صناعة إنتاج حبوب القهوة والتوسع في زراعتها وذلك لأهميتها الاقتصادية الكبيرة كون البن هو المنتج الأكثر شهرة بين أنواع الزراعات ولما له من مردود اقتصادي عالمي يتربع على قمة أكثر المنتجات أهمية على مستوى العالم.
ويسعى المهرجان إلى تشجيع التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول المشاكل التي تعترض مزارعي البن في العالم وبحث سبل دعمهم وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج المهم والذي تستورد منه المملكة ما يقارب 10000 طن سنوياً، بينما يبلغ معدل إنفاق السعوديين على إعداد القهوة قرابة المليار ريال سنوياً.
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 01:53 AM
لتشجيع التجارة العادلة وزيادة الوعي بالمشاكل التي تعترض مزارعي البن"غرفة المخواة" تنظم مهرجاناً لصناعة القهوة في جبل شدا الأسفل
نظمت الغرفة التجارية بالمخواة أمس الجمعة (الأول من أكتوبر) وبمناسبة اليوم العالمي للقهوة، مهرجاناً لصناعة القهوة في جبل شدا الأسفل بحضور وكيل محافظة المخواة غالب الغامدي وأمين الغرفة التجارية حسين العمري.
وتفصيلاً، يأتي ذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وإيماناً منها بفكرة صناعة إنتاج حبوب القهوة والتوسع في زراعتها وذلك لأهميتها الاقتصادية الكبيرة كون البن هو المنتج الأكثر شهرة بين أنواع الزراعات ولما له من مردود اقتصادي عالمي يتربع على قمة أكثر المنتجات أهمية على مستوى العالم.
ويسعى المهرجان إلى تشجيع التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول المشاكل التي تعترض مزارعي البن في العالم وبحث سبل دعمهم وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج المهم والذي تستورد منه المملكة ما يقارب 10000 طن سنوياً، بينما يبلغ معدل إنفاق السعوديين على إعداد القهوة قرابة المليار ريال سنوياً.
، "غرفة المخواة" تنظم مهرجاناً لصناعة القهوة في جبل شدا الأسفل ،
المصدر : الخليج 365
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