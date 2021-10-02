، بعد خسارة "ديربي جدة".. إدارة الأهلي تتجه لإقالة هاسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تتجه إلى إقالة المدير الفني البلجيكي بيسينك هاسي؛ وذلك بعد خسارة الديربي أمام الاتحاد بهدفين نظيفين اليوم الجمعة ضمن المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت المصادر أن إدارة ماجد النفيعي كانت قد منحت المدرب هاسي مباراة اليوم كفرصة أخيرة لتدارُك سلسلة التعادلات والأخطاء الفنية التي أدار بها المدرب هاسي اللقاءات السابقة قبل اتخاذ قرار الإقالة.

وأشارت إلى أن إدارة الأهلي تتجه لتعيين الوطني صالح المحمدي مدربًا للفريق إما بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد مستغلاً فترة التوقف الحالية، أو بشكل دائم لنهاية الموسم.

وعانى الأهلي من سوء النتائج بشكل غريب بقيادة مدربه الألباني بيسنيك هاسي على الرغم من التغييرات الكبيرة التي حدثت له، سواء على مستوى الإدارة والجهاز الفني واللاعبين الأجانب.

وسجل الأهلي مع هاسي أسوأ انطلاقة له بتاريخ دوري المحترفين؛ إذ فشل لأول مرة في تحقيق أي انتصار بعد 7 جولات.

وتعادل الأهلي في 5 مباريات، وخسر مباراتَيْن متتاليتَيْن أمام الفيحاء ثم الاتحاد؛ ليتوقف رصيده عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

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