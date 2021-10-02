، صراع قاع الترتيب يشتعل بين التعاون والطائي للهروب من مناطق الخطر ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تُختتم اليوم السبت مواجهة الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بإقامة مواجهة واحدة، تحمل عنوان الهروب من قاع الترتيب، تجمع بين التعاون وضيفه الطائي.
وتفصيلاً، تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ويحل فيها الطائي صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط ضيفًا على التعاون متذيل جدول الترتيب بـ3 نقاط.
ويبحث التعاون عن الخروج من دوامة النتائج السلبية لوقف مسلسل نزيف النقاط، وتدوين أول انتصاراته هذا الموسم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يحاصره مبكرًا من أجل إسعاد جماهيره.
وقدَّم التعاون أسوأ بداية في تاريخه بدوري المحترفين بعد مرور 6 مراحل هذا الموسم، لم يتذوق الفريق فيها طعم الانتصارات؛ إذ انقاد إلى ثلاث هزائم، ومثلها تعادل.
وفي المقابل يسعى أصحاب الضيافة لمواصلة صحوتهم، وتحقيق ثاني انتصاراتهم في دوري المحترفين؛ إذ لا يختلف وضع الطائي كثيرًا عن التعاون؛ إذ يصارع من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر؛ فقد بدأ موسمه بثلاث خسائر أمام الهلال وضمك والطائي، قبل أن يتعادل مع الباطن، فيما نجح بآخر مبارياته في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق. ويملك الفريق مباراة مؤجلة أمام النصر.التعاون الطائي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
صراع قاع الترتيب يشتعل بين التعاون والطائي للهروب من مناطق الخطرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-02
تُختتم اليوم السبت مواجهة الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بإقامة مواجهة واحدة، تحمل عنوان الهروب من قاع الترتيب، تجمع بين التعاون وضيفه الطائي.
وتفصيلاً، تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ويحل فيها الطائي صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط ضيفًا على التعاون متذيل جدول الترتيب بـ3 نقاط.
ويبحث التعاون عن الخروج من دوامة النتائج السلبية لوقف مسلسل نزيف النقاط، وتدوين أول انتصاراته هذا الموسم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يحاصره مبكرًا من أجل إسعاد جماهيره.
وقدَّم التعاون أسوأ بداية في تاريخه بدوري المحترفين بعد مرور 6 مراحل هذا الموسم، لم يتذوق الفريق فيها طعم الانتصارات؛ إذ انقاد إلى ثلاث هزائم، ومثلها تعادل.
وفي المقابل يسعى أصحاب الضيافة لمواصلة صحوتهم، وتحقيق ثاني انتصاراتهم في دوري المحترفين؛ إذ لا يختلف وضع الطائي كثيرًا عن التعاون؛ إذ يصارع من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر؛ فقد بدأ موسمه بثلاث خسائر أمام الهلال وضمك والطائي، قبل أن يتعادل مع الباطن، فيما نجح بآخر مبارياته في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق. ويملك الفريق مباراة مؤجلة أمام النصر.
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
01:10 AM
في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم
تُختتم اليوم السبت مواجهة الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بإقامة مواجهة واحدة، تحمل عنوان الهروب من قاع الترتيب، تجمع بين التعاون وضيفه الطائي.
وتفصيلاً، تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ويحل فيها الطائي صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط ضيفًا على التعاون متذيل جدول الترتيب بـ3 نقاط.
ويبحث التعاون عن الخروج من دوامة النتائج السلبية لوقف مسلسل نزيف النقاط، وتدوين أول انتصاراته هذا الموسم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يحاصره مبكرًا من أجل إسعاد جماهيره.
وقدَّم التعاون أسوأ بداية في تاريخه بدوري المحترفين بعد مرور 6 مراحل هذا الموسم، لم يتذوق الفريق فيها طعم الانتصارات؛ إذ انقاد إلى ثلاث هزائم، ومثلها تعادل.
وفي المقابل يسعى أصحاب الضيافة لمواصلة صحوتهم، وتحقيق ثاني انتصاراتهم في دوري المحترفين؛ إذ لا يختلف وضع الطائي كثيرًا عن التعاون؛ إذ يصارع من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر؛ فقد بدأ موسمه بثلاث خسائر أمام الهلال وضمك والطائي، قبل أن يتعادل مع الباطن، فيما نجح بآخر مبارياته في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق. ويملك الفريق مباراة مؤجلة أمام النصر.
، صراع قاع الترتيب يشتعل بين التعاون والطائي للهروب من مناطق الخطر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر صراع قاع الترتيب يشتعل بين التعاون والطائي للهروب من مناطق الخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.