بعد ابتعاثهم.. أحد الخريجين: صدمنا عندما عدنا للمملكة.. ما في توظيف

الرياض - محمد عبدالله - طالب أحد الخريجين من برنامج «وظيفتك بعثتك» وزارة الصحة بتوظيفه، قائلًا: الرد يأتي دائمًا من الوزارة «انتظروا»، لكن لا جديد.

وقال أحد هؤلاء الخريجين، يدعى «الوليد» الحاصل على ماجستير في الأشعة التشخيصية، خلال مداخلة مع برنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، إنه قدم في برنامج «وظيفتك بعثتك» من وزارة التعليم، وأساسه أن الابتعاث شرط الوظيفة، وحسب الجهات الوظيفية فإن وزارة الصحة هي المعنية بتوظيفنا، وقمنا بالفعل بمقابلة في وزارة الصحة قبل الابتعاث لدراسة الماجستير، وبعد تفوقنا وتخرجنا صدمنا عندما عدنا إلى المملكة.

وأضاف: تم ركننا على الرف، أخذوا ملفاتنا وقالوا: انتظروا ما فيه توظيف الآن، وكلما راجعنا الوزارة يقولون انتظروا، شهرًا بعد شهر، مبديًا استغرابه حيث إن برنامج «وظيفتك بعثتك» هو برنامج حكومي بالتنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الصحة.

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