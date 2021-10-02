خبير أرصاد يبشر بنتائج «مُفرحة» لإعصار شاهين على بعض مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الأرصاد على الحربي نتائج إيجابية و"مُفرحة" لإعصار شاهين على عدد من المناطق بالمملكة.

وقال "الحربي"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "قيمة الكتلة الرطبة جداً من أثر إعصار شاهين والتي ستتقدم غرباً، سيكون لها بأمر الله نتائج مفرحة لوسط صحراء الربع الخالي وجنوب الوسطى وشرق المرتفعات والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية ومنحدراتها وسواحلها".

وأضاف: "سنشاهد بأمر الله تغيرًا كبيرًا في تحديث النماذج للأمطار تبعاً لقيمة هذا النشاط".

يذكر أن الأرصاد العمانية أعلنت اليوم الجمعة أن العاصفة المدارية «شاهين» تتمركز شمال شرق بحر العرب ويبعد مركزها بنحو 590 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة «رأس الحد».

وأشارت الأرصاد العمانية -عبر تويتر- إلى أن المنخفض المداري العميق الموجود حاليًا شمال شرق بحر العرب، تعمق إلى عاصفة مدارية بمسمى «شاهين»؛ حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز (34-63) عقدة ويتحرك باتجاه شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد ذكر يوم الإثنين الماضي أنه يراقب احتمالية تكوُّن حالة مدارية في بحر العرب، وأنه يعمل على متابعة مستجدات الحالة المدارية عبر النموذج العددي السعودي بدقة (4.8km).

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