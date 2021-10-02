بمناسبة اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على شروط ومتطلبات افتتاح متاجر القهوة

الرياض - محمد عبدالله - قالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» إن عدد متاجر القهوة في السعودية وصل إلى أكثر من 10 الآف متجر، ونسبة الأرباح فيها يتراوح بين 25% إلى 40% في عام 2019م.

وأضافت منشآت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، بمناسبة اليوم العالمي للقهوة أن المتطلبات الحكومية لبدء ممارسة نشاط المقاهي تتمثل فيما يلي:

1-إصدار السجل التجاري إلكترونيا بعد استيفاء شروط وزارة التجارة.

2-التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

3-التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

4-الاشتراك في اتحاد الغرف السعودية.

اشتراطات افتتاح متجر للقهوة

وكذلك تحقيق اشتراطات الشؤون البلدية للحصول على رخصة مزاولة النشاط «متجر القهوة» من خلال ما يلي:

1-التسجيل في منصة بلدي.

2-الاشتراطات البلدية «الاشتراطات الداخلية للمتجر- الاشتراطات الخارجية للمتجر».

3-الحصول على رخصة ترميم للمتجر.

4-رخصة ممارسة النشاط «تحقق اشتراطات السلامة- تحقيق الاشتراطات الصحية-تحقيق الاشتراطات البلدية».

وأكدت منصة منشآت أن المتطلبات الإلزامية لافتتاح متجر للقهوة يتمثل فيما يلي:

1-يكون التصميم الداخلي متوافق مع كود البناء السعودي.

2-الأرضيات عازلة للماء والدهون مع استخدام السيراميك الخشن عالي المقاومة.

3-توفير جهاز تسجيل المدفوعات «الكاشير» وطابعة فواتير وأجهزة الدفع الإلكتروني «مدى».

4-وفي حالة وجود سلالم يجب أن تكون من الرخام أو الجرانيت.

5-توفير مواقف للسيارات متناسبة مع مساحة المتجر.

6-أن يكون المتجر على شارك تجاري.

7-تصميم الأسقف والنوافذ بحيث تحول دون تراكم أو تسرب الأتربة.

نصائح لافتتاح متجر قهوة

ونصحت منصة منشآت من يريد افتتاح متجرا للقهوة أن يختار الموقع المناسب الذي يتوفر فيه المعايير التالية:

1-سهولة الوصول للمتجر.

2-البعد عن المنافسين.

3-أن يكون الموقع قريب من التجمعات الحكومية والتجارية.

4-توفير ديكور مريح وجذاب.

5-توفير خدمة طلبات السيارات.

6-التواجد داخل المراكز التجارية.

7-التفاوض على عقد إيجار طويل المدى.

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