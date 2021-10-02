«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب ممطرة على 5 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود السبت طقس غائم مصحوب بهطول أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن طفس السبت، إن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وأجزاء من نجران.

ويشهد البحرُ الأحمر رياحًا سطحيَّة شمالية غربيَّة إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليجُ العربيُّ فيشهدُ رياحًا سطحيَّة شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ولبيان مفصل بدرجات الحرارة على مناطق المملكة غدا السب.. اضغط هنا.

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