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هل ارتداء المرأة ملابس غير محتشمة يعفي المتحرش من العقاب؟ قانوني يجيب

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الرياض - محمد عبدالله - أكد عبدالله مولود، المستشار القانوني، أن ارتداء الفتاة لملابس غير محتشمة ليس مبررًا للتحرش، بصرف النظر عن حرمانية ذلك.

وأوضح "مولود"، في تصريحات لبرنامج "ياهلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أن هذا المبرر لا يعفي مرتكب جريمة من العقاب، مشيرًا إلى أن الله تعالى حينما أمر بغض البصر لم تقترن الآية بوصف الطرف الآخر.

وأضاف المستشار القانوني أن الطرف الآخر قد يكون متبرجًا، ولكن الأمر الإلهي كان موجهًا للمؤمنين بغض البصر بشكل، ولو كان أحد المسببات تبيح أو تخفف لكان ورد في الآية الكريمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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