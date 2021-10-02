شرطة الرياض تقبض على 14 شخصاً نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها للخارج

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، القبض على 14 شخصًا، نفذوا 101 حادثة سرقة لأجزاء من المركبات المتعطلة والتالفة، وفرز ما سُرق؛ لتُصدر بعد ذلك للخارج بطرق متعددة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من على (14) شخصاً، وهم مواطن و(5) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(4) مقيمين من الجنسية الأردنية، و(3) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، على ارتباط بشخص من الجنسية الأردنية خارج المملكة، نفذوا (101) حادثة سرقة لأجزاء من المركبات المتعطلة والتالفة، وفرز ما سُرق؛ لتُصدر بعد ذلك للخارج بطرق متعددة.

وأكد متحدث شرطة الرياض، أنه ضبط بحوزتهم ما يزن (500) كيلو جرام من مادة البلاتينيوم المستخلصة، وأُوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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