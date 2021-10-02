تركي آل الشيخ يطرح أولى رواياته الأدبية "تشيللو" على يوتيوب

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، عن طرحه أول رواياته الأدبية "تشيللو" عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وأشار آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أن الرواية ستتوافر قريبا على "يوتيوب" بصوت الفنان والإذاعي اللبناني، وحيد جلال.

وأضاف المستشار تركي آل الشيخ في تغريدته أنه سيتواجد في معرض الرياض الدولي للكتاب، غدا السبت، من أجل توقيع روايته الأولى لزوار المعرض.

​وكان تركي آل الشيخ أعلن في نهاية العام الماضي، عن انتهاءه من كتابة روايته الجديدة "تشيللو"، وأكد أنه سيتم تحويلها إلى فيلم سيتم تصوير جزء كبير منه في السعودية وإيطاليا.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية عن افتتاح "موسم الرياض" في يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأشار إلى أنه سيعلن عن كافة تفاصيل الموسم الجديد في مؤتمر صحفي سيقام يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر.

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