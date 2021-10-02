، اليوم : قمة مرتقبة بين أتليتيكو مدريد وبرشلونة في الليغا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يسود الترقب الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك مع إقامة العديد من المواجهات القوية التي تستحق المشاهدة، لكن بالتأكيد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة غداً "السبت" تتصدر العناوين.

حيث ستكون الأنظار مصوبة سهرة اليوم السبت نحو ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية حين يلاقي أتليتيكو مدريد حامل اللقب ضيفه برشلونة الجريح في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

أبناء العاصمة الإسبانية أجروا حصة تدريبية وسط أجواء رائعة طبعها الكثير من الحماس كاشفين عن رغبتهم الكبيرة في تحقيق الفوز والإطاحة بالنادي الكاتالوني على ميدانهم وأمام جماهيرهم خاصة أن المنافس ليس في أفضل أحواله بعدما تلقى خسارة كبيرة هي الثانية له في دوري أبطال أوروبا.

لكن الفريق الكاتالوني سيدخل المواجهة باحثاً عن إثبات الذات والعودة بنتيجة إيجابية إلى برشلونة، حيث يتطلع الضيوف إلى الاستفادة من عودة أنسو فاتي وتألقه بعد العودة من الإصابة لهز الشباك.

وفي هذا اللقاء يصطدم الفرنسي أنطوان جريزمان لأول مرة مع برشلونة الذي رحل عنه في بداية الموسم معارا للروخيبلانكوس.

ومن ناحيته يحل ريال مدريد متصدر الليجا بـ17 نقطة ضيفاً على إسبانيول الأحد بعد سقوطه على يد الفريق المفاجأة في دوري الأبطال هذا الموسم شريف تيراسبول المولدوفي بهدفين مقابل هدف.

وكان الريال، الذي لم يخسر أي لقاء بالبطولة حتى الآن ويتطلع لتحسين صورته بعد خسارته في التشامبيونز ليج وتعادله أمام فياريال في الجولة الماضية من الليجا، وبعد أن حقق الفوز في 15 من أصل 16 مواجهة سابقة أمام منافسه الكتالوني.

أما ريال سوسييداد، صاحب المركز الثاني في الليجا بفارق نقطة عن ريال مدريد، الذي يعاني من كثرة الإصابات فتنتظره مهمة سهلة الأحد حين يحل ضيفاً على خيتافي متذيل الترتيب بلا رصيد.

ويحل إشبيلية صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، ضيفاً على غرناطة صاحب المركز الثالث من القاع بثلاث نقاط، كما يلاقي فياريال نظيره ريال بيتيس.الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة أتليتكو مدريد