، ضَبْط شخصَيْن ترجَّلا من مركبة وتركاها تسير في أحد الطرق بالقصيم ،

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه ترجُّل شخصَيْن من مركبة، وتركها تسير في أحد الطرق العامة مُعرِّضَيْن حياتهما والآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من تحديد هويتَيْهما، وضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.
شرطة القصيم
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 12:19 AM
تمت إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقرَّرة نظامًاضَبْط شخصَيْن ترجَّلا من مركبة وتركاها تسير في أحد الطرق بالقصيم
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه ترجُّل شخصَيْن من مركبة، وتركها تسير في أحد الطرق العامة مُعرِّضَيْن حياتهما والآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من تحديد هويتَيْهما، وضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.
، ضَبْط شخصَيْن ترجَّلا من مركبة وتركاها تسير في أحد الطرق بالقصيم ،
المصدر : الخليج 365
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