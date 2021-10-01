شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بشخصين ترجلا من مركبة أثناء سيرها في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه ترجل شخصين من مركبة وتركها تسير في أحد الطرق العامة، معرضين حياتهما والآخرين للخطر، تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من تحديد هويتهما وضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.