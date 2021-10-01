شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة العراقي لـ«اليوم»: المشاركة في «الرياض للكتاب» تتويجاً للعلاقات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير الثقافة العراقي د. حسن ناظم لـ"اليوم"، أن المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢١ تأتي تتويجاً للعلاقات السعودية العراقية، قائلا، إن المعرض مميز في نسخته الحالية من حيث سعته، وعدد الناشرين، والبرنامج الثقافي المصاحب، وأن هذا يدعو للفخر والاعتزاز أن يكون العراق ضيف هذه النسخة.
ويحل العراق كضيف شرف النسخة الحالية من المعرض، والمقامة في واجهة الرياض، إذ يشارك العراق بجناح خاص يضم ٤ دور نشر، إضافة لمشاركة نحو ١٥ دار نشر عراقية في المعرض.
ويشهد المعرض احتفاء بالثقافة العراقية عبر ندوات ومحاضرات وفعاليات متنوعة، تناقش الأدب العراقي وروّاده في مختلف العصور.