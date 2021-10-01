شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج تذاكر «الرياض للكتاب» في «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة الأدب والنشر والترجمة مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، للتنسيق المشترك فيما يتعلق بإدراج تذاكر حضور معرض الرياض الدولي للكتاب الذي انطلق اليوم في "واجهة الرياض" بمنظومة توكلنا.

ومثّل هيئة الأدب والنشر والترجمة في التوقيع رئيسها التنفيذي الدكتور محمد حسن علوان، في حين مثّل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله بن محمد العيسى .

وتلتزم هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال هذه المذكرة باعتماد خدمة التذاكر في تطبيق توكلنا كوسيلة رسمية لدخول معرض الرياض الدولي للكتاب والفعاليات المصاحبة له، وإلزام منصة بيع التذاكر بالربط مع تطبيق توكلنا، فيما ستتولى سدايا إتاحة ربط تذاكر المعرض وفعالياته المصاحبة في توكلنا عبر المنصات المعتمدة لهيئة الأدب والنشر والترجمة، وتمكين المستفيد من استعراضها بحسابه في توكلنا واستخدامها في دخول الفعاليات.