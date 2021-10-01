محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 109,796 إصابة ‏جديدة و1,752 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 43,409,950 فيما بلغ عدد ‏الوفيات 696,603.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجِّل 109,796 إصابة و1,752 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-01 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 109,796 إصابة ‏جديدة و1,752 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 43,409,950 فيما بلغ عدد ‏الوفيات 696,603.‏ 01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 11:39 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 109,796 إصابة ‏جديدة و1,752 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 43,409,950 فيما بلغ عدد ‏الوفيات 696,603.‏ ، الولايات المتحدة تسجِّل 109,796 إصابة و1,752 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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