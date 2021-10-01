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أوضح مصدر عسكري يمني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قصفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي شرق مدينة الحديدة بعدد من قذائف المدفعية، نشب إثرها حريق في المنشأة.
وأفاد المصدر -حسب ما نقله المركز الإعلامي لألوية العمالقة- بأن فِرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة تمكنت من سرعة التدخُّل، وإطفاء الحريق.
وسبق أن أقدمت الميليشيا الحوثية الإرهابية على قصف المنشأة ذاتها، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من العمال فيها.
ميليشيا الحوثي الإرهابية تقصف منشأة صناعية بـ"الحديدة"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-01
أوضح مصدر عسكري يمني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قصفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي شرق مدينة الحديدة بعدد من قذائف المدفعية، نشب إثرها حريق في المنشأة.
وأفاد المصدر -حسب ما نقله المركز الإعلامي لألوية العمالقة- بأن فِرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة تمكنت من سرعة التدخُّل، وإطفاء الحريق.
وسبق أن أقدمت الميليشيا الحوثية الإرهابية على قصف المنشأة ذاتها، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من العمال فيها.
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
10:55 PM
نشب إثرها حريق.. والقوات المشتركة تمكَّنت من سرعة التدخُّل وإطفائه
أوضح مصدر عسكري يمني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قصفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي شرق مدينة الحديدة بعدد من قذائف المدفعية، نشب إثرها حريق في المنشأة.
وأفاد المصدر -حسب ما نقله المركز الإعلامي لألوية العمالقة- بأن فِرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة تمكنت من سرعة التدخُّل، وإطفاء الحريق.
وسبق أن أقدمت الميليشيا الحوثية الإرهابية على قصف المنشأة ذاتها، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من العمال فيها.
، ميليشيا الحوثي الإرهابية تقصف منشأة صناعية بـ"الحديدة" ،
المصدر : الخليج 365
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