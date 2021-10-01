بالفيديو.. محامٍ: الجهل بالقانون في جريمة التحرش لا يعفي من العقوبة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المحامي والمستشار القانوني، عبدالله مولود، أن الجهل بالقانون في جريمة التحرش لا يعفي من العقوبة.

وقال مولود، خلال مقابلة مع برنامج «يا هلا» بقناة «روتانا خليجية»، إن القيادة الحكيمة وضعت نظامًا خاصًا بجريمة التحرش، موضحًا أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي وضعت نظامًا خاصًا لمكافحة هذه الجريمة.

وأضاف أن من يجهل هذا النظام يكون متعمدًا، فلا يقبل الجهل في هذا المجال، لأن المجتمع بطبيعته ومكتسباته الثقافية والشرعية والعادات لا تقبل ذلك، كما ان الطبيعة البشرية تنفر من هذا السلوك، ولهذا قام المنظم بتقرير هذه العقوبة، فمبدأ المشروعية في القانون الجزائي واضح (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، فجعل العقوبة واضحة، وتفسير النظام وشرحه جاء مبسطًا بحيث يستطيع الكل أن يفهمه وليس هناك لبس أو غموض فيه.

وشدد على أن الادعاء بالجهل بالقانون لا يقبل من الجاني، فإذا ارتكب الفعل فهو قاصد للجريمة متعدي على غيره، ويطبق عليه العقوبات الواردة في نظام مكافحة التحرش، مشيرًا إلى أن الجاني القاصر إذا كان أقل من 7 سنوات ليس له عقوبة جنائية، وما فوق السبع سنوات يعاقب بموجب نظام الأحداث أما نظام مكافحة التحرش فيطبق على من هم فوق 18 عامًا.

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