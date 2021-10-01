بالصور.. متطوعون يسعفون 49 حالة في الحرم المكي

الرياض - محمد عبدالله - شارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الجمعة، في فعالية «الجمعة يوم للتطوع»، بإسعاف 49 حالة في الحرم المكي الشريف.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وقتٍ سابق عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و٦٠ ألف مصلٍ بشكل يومي، اعتبارًا من الخميس، وسط منظومة متكاملة من الخدمات ومن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ويتمركز المتطوعون في باب الملك عبدالعزيز (الطواف) وباب الملك فهد مصليات الدور الأرضي والمسعى في الدور الأول، والمسعي في الدور الثاني، وتتمركز المتطوعات في مصلى توسعة الملك فهد وفي مصلى ركعتي سنة الطواف.

وكانت أغلب الحالات التي تم إسعافها تنوعت بين الأمراض المزمنة والحالات التنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية وجرى إسعاف جميع الحالات في موقعها.