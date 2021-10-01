بمناسبة اليوم العالمي للقهوة.. «البيئة» تكشف عن عدد أشجار البن في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، أنه يوجد أكثر من 400 ألف شجرة بن في المملكة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "يوجد أكثر 400 ألف شجرة بن تدعم صناعة القهوة في السعودية، حيث تتصدر جازان المساحات المزروعة بـ122 هكتارًا، تليها منطقة الباحة بـ9.4 هكتارًا، ثم منطقة عسير بـ63 هكتارًا".

يذكر أن اليوم العالمي للقهوة هو مناسبة للاحتفال بمشروب القهوة في جميع أنحاء العالم وأول تاريخ رسمي لهذا اليوم هو 1 أكتوبر 2015 كما وافق عليه المنظمة الدولية للقهوة.

وقد استغل هذا اليوم أيضاً للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن، وفي هذا اليوم تقدم العديد من شركات القهوة أكواب مجانية ومخفضة من القهوة.

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