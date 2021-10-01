«منشآت» تبدأ أولى رحلات «باص الأفكار» من جامعة الملك سعود

الرياض - محمد عبدالله - دشن رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي ومحافظ هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، أولى رحلات جولة باص الأفكار، الذي حط رحاله في جامعة الملك سعود بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال كأول جامعة تستقبل هذا الحدث الذي أُطلق من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

وتهدف فكرة باص الأفكار الذي سيستكمل جولته على 15 جامعة حول المملكة، إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات وتفعيل دور الجامعات في منظومة ريادة الأعمال واستخراج أفكار وأعمال قابلة للاستثمار، وربط الأفكار والمشاريع بالمستثمرين وإدراج المشاركين في البرامج التي تقدمها الهيئة وزيادة الوعي بمتطلبات المستثمرين وتحفيز الشباب من خلال وسائل التواصل.

وتسعى «منشآت» من خلال هذا الباص إلى رفع مستوى الوعي الريادي عند الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات لزيادة كفاءة الأفكار المقبلة لدخول السوق.

وفي نهاية كل جولة تُرشَّح أفضل الأفكار المقدمة ويُكرَّم أصحابها.

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