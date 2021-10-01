«الأرصاد»: نتابع تطورات إعصار شاهين على مدار الساعة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه يتابع على مدار الساعة تطورات إعصار شاهين في بحر العرب، لتقديم التقارير وإمداد الجهات المستفيدة، كون المملكة عضواً في اللجنة الاقليمية لمراقبة الأعاصير في خليج البنقال وبحر العرب.

وأعلنت الأرصاد العمانية، الجمعة، أن العاصفة المدارية «شاهين» تتمركز شمال شرق بحر العرب ويبعد مركزها بنحو 590 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة «رأس الحد».

وكشفت الأرصاد الجوية العمانية عن أن العاصفة المدارية شاهين تعمقت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وأوضحت الأرصاد العمانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة، أن سرعة الرياح حول المركز من 64 – 82 عقدة.

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