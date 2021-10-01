6 نصائح من «الاتصالات» للتحقق من المعلومات والتعرف على الشائعات

الرياض - محمد عبدالله - نصحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة التحقق من مصادر المعلومات التي نتعرض إلى كم هائل منها يوميًا، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الاتصالات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هناك تطبيقات ومواقع معتمدة تساعد على أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة والتعرف على الشائعات وتجنب طرق الاحتيال المحتملة.

ووجهت وزارة الاتصالات عدة نصائح للتحقق من صحة المعلومات والتعرف

على الشائعات.. كالتالي:

1- تحقق من رسائل الواتساب من خلال المواقع الرسمية المعتمدة والحسابات الموثقة.

2- تأكد من أن الحروف المكتوبة في الرابط تتطابق مع اسم الجهة.

3- تجاهل الرسائل النصية الواردة بخصوص تجديد بطاقتك البنكية أو غيرها ما لم تكن من الجهاتّ الرسمية وبلّغ عنها للجهات المختصة عبر الرقم 330330.

4- لا تضع بياناتك الخاصة في أي موقع أو تطبيق، ما لم يكن موقعاً أو معتمدًا.

5- تابع الحسابات والمواقع المعتمدة لمعرفة الأخبار والقرارات والتعاميم.

6- تجاهل الإعلانات التي تعدكّ بتحقيق أرباح مالية.

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