«سدايا» تدعو للتسجيل في «مسرعة المدن الذكية»

الرياض - محمد عبدالله - دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» المهتمين في الذكاء الاصطناعي والبيانات وتطبيقاتها للتسجيل في برنامج مسرعة المدن الذكية.

وأكدت سدايا عبر موقعها الإلكتروني أنه تم تصميم برنامج مسرعة المدن الذكية لاستهداف الشركات الناشئة المحلية والدولية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي للمدن الذكية هدفنا خلال البرنامج هو تحقيق الأهداف الستة التالية:

1-تسليط الضوء على دور المملكة العربية السعودية النشط في البيانات والذكاء الاصطناعي للمدن الذكية.

2- إنشاء مجتمع للشركات الناشئة المحلية والعالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

3- تزويد الشركات الناشئة المشاركة بالمهارات اللازمة للنمو والابتكار.

4- وضع المملكة العربية السعودية في طليعة تمكين البيانات والذكاء الاصطناعي للمدن الذكية.

5- تسليط الضوء على إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي في مجال المدن الذكية.

6- إتاحة فرص التعاون للشركات الناشئة مع المستثمرين.

وأكدت سدايا أن برنامج المدن الذكية تستفيد من تقنيات المعلومات والاتصالات لتوفير الخدمات التي تُحسّن اقتصاد المدينة، والاستدامة البيئية، وجودة الحياة، وتشجع الإشراف الحكومي الفعال.

تفاصيل برنامج مسرعة المدن الذكية

وأوضحت سدايا أن برنامج مسرعة المدن الذكية سيكن على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بفترة التسجيل وتحديد قائمة الشركات الناشئة المرشحة للدخول في يوم التحدي، ومن ثم المرحلة الثانية التي سيتم فيها استعراض مشاريع الشركات الناشئة وحلولها الابتكارية وينتج عنها اختيار (10) شركات للدخول في برنامج المسرعة لمدة (3) أشهر.

في المرحلة الثالثة التي يتخللها ورش تدريبية وفعاليات أسبوعية وحوافز، التي تنتهي بيوم العرض الذي يتم فيه استعراض ما حققته الشركات الناشئة من إنجازات في تطوير مشاريعها خلال فترة البرنامج، ويتم ذلك بحضور المستثمرين المحتملين لدعم تمويل تلك الشركات، وفقًا لسدايا.

ويستفيد المشاركون من برنامج مسرعة المدن الذكية من خلال الدورات الجماعية، والتدريب والتوجيه، وحوافز متنوعة والدعم المستمر والإرشاد، ودعم الأعمال.

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