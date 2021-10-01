الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، القبض على 3 مواطنين بمكة نشروا مقطعًا ادعوا فيه سرقة مركبتهم لكسب مشاهدات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية قبضت على 3 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بنشر مقاطع "فيديو" عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدعين فيه تعرض مركبة أحدهم للكسر وسرقة محتوياتها.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن أحدهم نفّذ ذلك في مشهد تمثيلي، الهدف منه الترويج لحساباتهم وكسب أعداد مشاهدات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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