معرض الرياض الدولي للكتاب يكشف ضوابط الدخول

الرياض - محمد عبدالله - قال معرض الرياض الدولي للكتاب، إنه لا يشترط الحجز المسبق لدخول المعرض، لكن يكفي فقط إبراز تطبيق توكلنا.

وأضاف المعرض، في تغريدة عبر "تويتر"، ردًّا على سؤال مغرد استفسر بشأن ضوابط الحضور: "لا يشترط الحجز لدخول المعرض، وبإمكانك الدخول عبر إبراز تطبيق توكلنا، ويشترط أن يكون الزائر محصناً بجرعتين.

وتابع معرض الرياض الدولي للكتاب أنه يمكن معرفة المزيد عن الفعاليات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب فتح أبوابه للزوار بدءًا من اليوم وحتى 10 أكتوبر 2021م، من الساعة 10 صباحًا وحتى 11 مساء، في موقعه الجديد بواجهة الرياض، تحت شعار «وجهة جديدة، فصل جديد»، والذي تحضر فيه جمهورية العراق الشقيقة كضيف شرف لأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة، وسط مشاركة أكثر من 1000دار نشر قادمة من 30 دولة، توزعت على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع.

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