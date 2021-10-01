«هيئة الترفيه» تطلق برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ350 طالبًا وطالبة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للترفيه، الجمعة، تقديم برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ350 طالبًا وطالبة في القطاع.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة صناع السعادة وهي المبادرة التحفيزية لدعم تطوير وتدريب الكوادر الوطنية لصناعة الترفيه بالمملكة، بحسب تغريدة لهيئة الترفيه، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويهدف البرنامج -بحسب هيئة الترفيه- إلى تقديم التدريب المنتهي بالتوظيف في عدد من المجالات المختلفة التي تخدم تنمية وتطوير قطاع الترفيه بالمملكة عبر الأكاديمية السعودية للترفيه، وبالتعاون مع جامعة "كوت دازور" الفرنسية.

وأوضحت الهيئة أن العدد المستهدف هو تدريب وتأهيل 350 طالب وطالبة، أما المدة الزمنية للتدريب فهي سنتان منتهية بالتوظيف.

مزايا البرنامج: مكافأة مالية تقدر بـ 2000 ريال شهريًا

أما عن مسارات البرنامج فهي كالتالي:

دبلوم إدارة الحشود

دبلوم إدارة مراكز الترفيه

دبلوم إدارة الصيانة والسلامة العامة في مراكز الترفيه

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