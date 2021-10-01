بالفيديو.. محاربة سرطان تحذر المرضى وأهاليهم من هذا الفعل: مُدمر

الرياض - محمد عبدالله - وجهت نورة الشريم، كاتبة ومحاربة لمرض السرطان، عدة نصائح لمرضى السرطان وذويهم وكل من يحيطون بهم من أهل وأصدقاء.

وقالت "نورة"، في تصريحات لبرنامج "سيدتي" على "روتانا خليجية"، إن نصيحتها تتلخص في عدم وضع مريض السرطان في مقارنة مع أحد، مؤكدة أن كل مريض قادر على التعافي، فقط كل ما عليه المحاولة والإصرار.

وأضافت: "الشخص عندما يشعر أنه ضعيف أو موضع تعاطف من الآخرين، يبدأ في لوم نفسه وانتقادها ومقارنته بغيره، وهذا خطأ، فمن الممكن أن يكون شخص آخر مريض بنفس الحالة ولكن وضعه مختلف، سواء في طريقة التعامل معه أو العلاج وحتى مناعة جسمه، فالمقارنة تقتل وتدمر المريض".

وشددت نورة الشريم، على ضرورة أن يتعامل الأهل مع مريض السرطان كأي مرض آخر، وتوجيه النصائح له بشكل غير مباشر دون معاملته كأنه إنسان غير طبيعي.

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