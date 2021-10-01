سعودية تحصد جائزة أفضل مهندس شاب على مستوى العالم.. ما قصتها؟

الرياض - محمد عبدالله - أرامكو، جائزة أفضل مهندس شاب، جمعية مهندسي البترول

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حققت مهندسة البترول في شركة أرامكو المواطنة فاطمة أبو ديب جائزة أفضل مهندس شاب على مستوى العالم، وذلك ضمن 6 فائزين بالمؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول في الإمارات.

شارك في المعرض 30 شركة من 12 دولة في دورتها السابعة والتسعين، وجاءت هذه الجائزة بعد عامين من تحقيقها جائزة أفضل مهندس شاب على مستوى شرق أسيا وشمال إفريقيا.

وقالت أبو ديب لـ"الإخبارية": "إن الجائزة تقدم من جمعية مهندسي البترول، وهي جائزة من ثلاث جوائز، تقدم للشباب الذين لهم إنجازات في الجانب العلمي أو العملي أو التطوعي".

وأضافت: "كان من أسباب حصولها على الجائزة، مساهمتها في ابتكار تسهيل أو تحسين جهاز التنفس الذي يستخدم في مجال هندسة البترول في العمل الميداني ليلائم النساء".

وتابع: "النقطية الثانية هي مبادرة تحفيز الشباب في بداية التحاقهم بالوظيفة في مجال البترول، الأمر الثالث هو تحفيز الفتيات لدخول مجالات العلوم التقنية الهندسية والرياضيات".

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