بالفيديو.. مبتعث سعودي يكشف عن كيف أعاد البصر لكفيف بتقنية مبتكرة

الرياض - محمد عبدالله - تمكن طبيب الزمالة المبتعث من جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور عمرو أبوخشبة، المختص في طب جراحة الشبكية، من ابتكار تقنية طبية حديثة تتيح استعادة البصر لأشخاص مكفوفين، والتقنية لم تجر إلا لعشرات الأشخاص في العالم.

يقول "أبوخشبة"، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن التقنية المبتكرة نجحت على شخص كان يعاني من سقوط العدسة داخل العين، فاضطررنا إلى إزالة هذه العدسة ووضع أخرى، وهنا كنا أمام خيارين إما وضع عدسة تقليدية وتثبيتها في جدار العين بالخياطة، أو البحث عن طريقة حديثة لتثبيتها ذاتيًا في جدار العين.

وأضاف المختص في طب جراحة الشبكية أن نتائج استخدام التقنية الحديثة كلها مبشرة بالخير ويعود البصر إلى نسبة كبيرة من المرضى المكفوفين، مشيرًا إلى أن تلك التقنية تعتمد على عمل ثقوب في جدار العين من الخارج لتسمح لنا بتعليق العدسة وبالتالي لا يحتاج إلى خياطتها.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مبتعث سعودي يطور علاجًا لمرضى السرطان