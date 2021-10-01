شكرا لقرائتكم خبر عن يتجول على 15 جامعة.. انطلاق أولى رحلات «باص الأفكار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي و محافظ هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، أولى رحلات جولة باص الأفكار الذي حط رحاله في جامعة الملك سعود بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال كأول جامعة تستقبل هذا الحدث الذي أُطلق من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

وتهدف فكرة باص الأفكار الذي سيستكمل جولته على 15 جامعة حول المملكة، إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات وتفعيل دور الجامعات في منظومة ريادة الأعمال واستخراج أفكار وأعمال قابلة للاستثمار، وربط الأفكار والمشاريع بالمستثمرين وإدراج المشاركين في البرامج التي تقدمها الهيئة وزيادة الوعي بمتطلبات المستثمرين وتحفيز الشباب من خلال وسائل التواصل.