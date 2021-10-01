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أدّى نحو 50 ألف مواطن صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشدّدة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي منعت وصول المئات من أبناء الشعب الفلسطيني إليه.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التي قدرت أن نحو 50 ألف مصلٍّ أدّوا الجمعة في رحاب الأقصى.
وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال منعت دخول مئات المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في رحاب الأقصى.
50 ألفًا يؤدّون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصىوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-01
أدّى نحو 50 ألف مواطن صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشدّدة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي منعت وصول المئات من أبناء الشعب الفلسطيني إليه.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التي قدرت أن نحو 50 ألف مصلٍّ أدّوا الجمعة في رحاب الأقصى.
وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال منعت دخول مئات المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في رحاب الأقصى.
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
07:20 PM
رغم الإجراءات الإسرائيلية المشدّدة
أدّى نحو 50 ألف مواطن صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشدّدة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي منعت وصول المئات من أبناء الشعب الفلسطيني إليه.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التي قدرت أن نحو 50 ألف مصلٍّ أدّوا الجمعة في رحاب الأقصى.
وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال منعت دخول مئات المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في رحاب الأقصى.
، 50 ألفًا يؤدّون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى ،
المصدر : الخليج 365
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