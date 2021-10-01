شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تقوم بجولة لمتابعة توطين قطاع السينما بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المقبل: يجب أن تكون نسبة التوطين حسب القرار المنظم

- المقبل: هذا القرار سيمنح فرص وظيفية لأبنائنا وبناتنا

- متابعة تطبيق قرار توطين نشاط دور السينما

قام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب عمل الخبر، بجولة ميدانية وذلك للتأكد من تطبيق قرار توطين نشاط دور السينما والأنشطة والمهن العقارية، على أرض الواقع، والذي بدأ في الأول من شهر أكتوبر في المملكة.

من جانبه أكد المدير العام للموارد البشرية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أن هذه الجولة للتأكد من تطبيق القرار، مشيرا أنه يجب أن تكون نسبة التوطين حسب القرار المنظم في جميع الأنشطة الموطنة.

وقال: "على سبيل المثال المهن المستهدفة هي المهن الإشرافية ومبيعات التذاكر ومبيعات التذاكر والتجزئة ومبيعات المأكولات والمشروبات في نشاط دور السينما، معلقاً: "هذا القرار سيمنح فرص وظيفة لأبنائنا وبناتنا".

وشهدت الجولة حضور مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش ومدير مكتب الخبر منصور آل بن علي.