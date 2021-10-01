شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الشرقية» تنفذ ورش عمل متخصصة للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استعراض عدة محاور تتعلق بثمار النخيل وإسهامها في تحقيق الأمن الغذائي

- مناقشة استخدام التقنيات الحديثة لمقاومة سوسة النخيل الحمراء

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، خلال الأيام الأربعة الماضية، ورش عمل متخصصة للمزارعين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأحساء "أحلى الرطب".

واستعرضت الورش عدة محاور تتعلق بثمار النخيل تاريخيا وإسهامها في تحقيق الأمن الغذائي، والتسويق الأمثل للتمور، وأهداف التسويق في قطاع التمور، واستخدام التقنيات الحديثة لمقاومة سوسة النخيل الحمراء وتاريخ اكتشافها في المملكة وطرق علاج النخيل المصابة.