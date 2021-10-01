شكرا لقرائتكم خبر عن يوم للتطوع.. إسعاف 49 حالة في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، في فعالية الجمعة يوم للتطوع، حيث جرى إسعاف 49 حالة في المسجد الحرام.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت في وقتٍ سابق، عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى ١٠٠ ألف معتمر و٦٠ ألف مصل وسط منظومة متكاملة من الخدمات ومن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ويتمركز المتطوعون في باب الملك عبدالعزيز (الطواف)وباب الملك فهد مصليات الدور الأرضي والمسعى في الدور الأول، والمسعى في الدور الثاني وتتمركز المتطوعات في مصلى توسعة الملك فهد، وفي مصلى ركعتي سنة الطواف و أغلب الحالات التي تم إسعافها أمراض مزمنة وحالات تنفسية، مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية وجرى إسعاف جميع الحالات في موقعها.