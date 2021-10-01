- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دشن رئيس مركز ظلم ناصر بن سعد بن لؤي، فعالية حملة (مكارم الأخلاق) بمركز ظلم، وذلك بحضور رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فيصل بن صقر الغنامي.
الحملة التي تنفذ في مناطق المملكة كان قد دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتم إطلاق فعالياتها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ حيث فعلت الحملة في منطقة مكة المكرمة بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 09:18 PM
بحضور الشيخ فيصل بن صقر الغناميتدشين فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في مركز "ظلم"
دشن رئيس مركز ظلم ناصر بن سعد بن لؤي، فعالية حملة (مكارم الأخلاق) بمركز ظلم، وذلك بحضور رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فيصل بن صقر الغنامي.
الحملة التي تنفذ في مناطق المملكة كان قد دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتم إطلاق فعالياتها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ حيث فعلت الحملة في منطقة مكة المكرمة بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.
، تدشين فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في مركز "ظلم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في مركز "ظلم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.