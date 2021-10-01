، الشباب يعود لسكة الانتصارات من بوابة الفيحاء ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الشباب في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن غابت عنه في الجولتين الماضيتين بتغلبه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
رفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط احتل بها المركز الثامن في حين تجمد رصيد الفيحاء عن 10 نقاط في المركز السادس.
وضع البرازيلي رامون لوبيز الفيحاء في المقدمة مبكراً منذ الدقيقة التاسعة بعد مجهود فردي تلاعب من خلاله بدفاع الشباب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت على يسار الحارس فواز القرني.
لكن لاعبي الشباب تمكنوا من إدراك التعادل عن طريق البرازيلي كارلوس جونيور عند الدقيقة 23 مستغلاً كرة فشل الدفاع في تشتيتها ليودعها في شباك الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.
أربع دقائق بعد هدف التعادل كانت كافية للفريق الشباب ليعلن عن تقدمه في المباراة للمرة الأولى حينما سجل المدافع أحمد شراحيلي هدف الأفضلية الثاني بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس ليضعها بكل أريحية في الشباك.
الشباب الفيحاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
الشباب يعود لسكة الانتصارات من بوابة الفيحاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-01
نجح فريق الشباب في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن غابت عنه في الجولتين الماضيتين بتغلبه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
رفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط احتل بها المركز الثامن في حين تجمد رصيد الفيحاء عن 10 نقاط في المركز السادس.
وضع البرازيلي رامون لوبيز الفيحاء في المقدمة مبكراً منذ الدقيقة التاسعة بعد مجهود فردي تلاعب من خلاله بدفاع الشباب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت على يسار الحارس فواز القرني.
لكن لاعبي الشباب تمكنوا من إدراك التعادل عن طريق البرازيلي كارلوس جونيور عند الدقيقة 23 مستغلاً كرة فشل الدفاع في تشتيتها ليودعها في شباك الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.
أربع دقائق بعد هدف التعادل كانت كافية للفريق الشباب ليعلن عن تقدمه في المباراة للمرة الأولى حينما سجل المدافع أحمد شراحيلي هدف الأفضلية الثاني بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس ليضعها بكل أريحية في الشباك.
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
08:27 PM
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
09:24 PM
نجح فريق الشباب في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن غابت عنه في الجولتين الماضيتين بتغلبه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
رفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط احتل بها المركز الثامن في حين تجمد رصيد الفيحاء عن 10 نقاط في المركز السادس.
وضع البرازيلي رامون لوبيز الفيحاء في المقدمة مبكراً منذ الدقيقة التاسعة بعد مجهود فردي تلاعب من خلاله بدفاع الشباب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت على يسار الحارس فواز القرني.
لكن لاعبي الشباب تمكنوا من إدراك التعادل عن طريق البرازيلي كارلوس جونيور عند الدقيقة 23 مستغلاً كرة فشل الدفاع في تشتيتها ليودعها في شباك الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.
أربع دقائق بعد هدف التعادل كانت كافية للفريق الشباب ليعلن عن تقدمه في المباراة للمرة الأولى حينما سجل المدافع أحمد شراحيلي هدف الأفضلية الثاني بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس ليضعها بكل أريحية في الشباك.
، الشباب يعود لسكة الانتصارات من بوابة الفيحاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يعود لسكة الانتصارات من بوابة الفيحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.