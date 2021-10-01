- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة اليوم الجمعة، في فعالية "يوم للتطوع"؛ حيث تم إسعاف 49 حالة في الحرم المكي الشريف.
ويتمركز المتطوعون في باب الملك عبدالعزيز (الطواف) وباب الملك فهد مصليات الدور الأرضي والمسعى في الدور الأول، والمسعى في الدور الثاني، وتتمركز المتطوعات في مصلى توسعة الملك فهد وفي مصلى ركعتي سنة الطواف.
وكانت أغلب الحالات التي تم إسعافها أمراضاً مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية وجرى إسعاف جميع الحالات في موقعها.
متطوعو الهلال الأحمر يسعفون 49 حالة في الحرم المكيعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2021-10-01
شارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة اليوم الجمعة، في فعالية "يوم للتطوع"؛ حيث تم إسعاف 49 حالة في الحرم المكي الشريف.
ويتمركز المتطوعون في باب الملك عبدالعزيز (الطواف) وباب الملك فهد مصليات الدور الأرضي والمسعى في الدور الأول، والمسعى في الدور الثاني، وتتمركز المتطوعات في مصلى توسعة الملك فهد وفي مصلى ركعتي سنة الطواف.
وكانت أغلب الحالات التي تم إسعافها أمراضاً مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية وجرى إسعاف جميع الحالات في موقعها.
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
08:20 PM
خلال فعالية "يوم للتطوع"
شارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة اليوم الجمعة، في فعالية "يوم للتطوع"؛ حيث تم إسعاف 49 حالة في الحرم المكي الشريف.
ويتمركز المتطوعون في باب الملك عبدالعزيز (الطواف) وباب الملك فهد مصليات الدور الأرضي والمسعى في الدور الأول، والمسعى في الدور الثاني، وتتمركز المتطوعات في مصلى توسعة الملك فهد وفي مصلى ركعتي سنة الطواف.
وكانت أغلب الحالات التي تم إسعافها أمراضاً مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية وجرى إسعاف جميع الحالات في موقعها.
، متطوعو الهلال الأحمر يسعفون 49 حالة في الحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر متطوعو الهلال الأحمر يسعفون 49 حالة في الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.