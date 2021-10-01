، متطوعو الهلال الأحمر يسعفون 49 حالة في الحرم المكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال فعالية "يوم للتطوع"

شارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة اليوم الجمعة، في فعالية "يوم للتطوع"؛ حيث تم إسعاف 49 حالة في الحرم المكي الشريف.

ويتمركز المتطوعون في باب الملك عبدالعزيز (الطواف) وباب الملك فهد مصليات الدور الأرضي والمسعى في الدور الأول، والمسعى في الدور الثاني، وتتمركز المتطوعات في مصلى توسعة الملك فهد وفي مصلى ركعتي سنة الطواف.

وكانت أغلب الحالات التي تم إسعافها أمراضاً مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية وجرى إسعاف جميع الحالات في موقعها.