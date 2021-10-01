شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامج لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن المستشار عبدالرحمن بن سليمان البهدل مدير عام الإدارة العامة للجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم برنامج لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية.

وتتم عملية تدشين البرنامج الآلي لاستقبال ونظر القضايا بين أطراف العلاقة العمالية، من خلال لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية المشكلة بكافة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ابتداء بفرع الوزارة في منطقة الرياض بعد أن تم التصميم لهذا البرنامج بما يعكس أهمية ونوعية هذه القضايا وبما يحفظ حقوق أطرافها بحيث تختصر الإجراءات، ويوفر الجهد والوقت بما يمكنهم من رفع الدعاوى ومتابعتها عبر جلسات مجدولة آلياً وسيتبع ذلك التشغيل للبرنامج في كافة مقرات اللجان المنتشرة في المناطق لاحقا.

وقد أوضح أن عدد اللجان المشكلة بكافة مناطق المملكة َبلغ (39) لجنة وقد أنهت ما يتجاوز (150،000) قضية منذ بدء عملها بداية عام 1435 هـ.

وبين أن المرحلة الثانية لتشغيل البرنامج ستتضمن عملية التقدم بالدعوى، والترافع فيها وإدارة الجلسات عن بعد وبما يتلاءم مع المرحلة التنموية والنهضة الشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث التوجيه والدعم الكبير من الوزير ونائبة ومتابعة الوكيل للشؤون العمالية، مقدما شكره لوكالة التحول الرقمي بالوزارة على تعاونهم وجهدهم لإنجاز هذا البرنامج وتشغيله.