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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الفيصلي والباطن المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الفيصلي والباطن، كما تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".
يشار أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.
ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار، مما يعني أن كافة اللاعبين معرضين للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 06:46 PM"المنشطات" حاضرة في مباراة الفيصلي والباطن
أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الفيصلي والباطن المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الفيصلي والباطن، كما تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".
يشار أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.
ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار، مما يعني أن كافة اللاعبين معرضين للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.
، "المنشطات" حاضرة في مباراة الفيصلي والباطن ،
المصدر : الخليج 365
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