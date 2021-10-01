شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. زيادة حركة المعتمرين بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، زيادة في حركة المعتمرين وذلك بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية.

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت الخميس، عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصل يوميا، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ابتداء من اليوم الجمعة، والحجز عبر تطبيق «توكلنا».

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد استحدثت ٢٥ مسارا جديدا في المسجد الحرام، لتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل تزايد أعداد المصلين والمعتمرين.

وأوضح وكيل إدارة الإرشاد المكاني م. معن قاروت، أنه جرى ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع معايير أعداد الزوار بالمسجد الحرام لمواكبة الاستعدادات لهذا العام 1443هـ، البالغة 25 مسارا بصحن المطاف، وتخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد.

وأشار إلى استحداث مصليات داخل المسجد الحرام وساحاته، استعدادا لاستقبال المعتمرين وتهيئتها حرصا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.